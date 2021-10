Eles vão continuar na mesma

Campanha, último dia: o Telejornal eleva Costa ao céu do estúdio e mostra a Santa Imagem do seu Grande Líder falando ao rebanho sob o signo «No caminho certo». Espero que o director de informação e o realizador sejam recompensados pelo Rato.A Comissão Nacional de Eleições, uma instituição que só acorda se lhe dão um toque no ombro, devia ver mais canais do que os do costume. No idiota «dia de reflexão», o canal do Sporting passou Medina a ganhar coisas com o clube de Alvalade.O melhor momento televisivo da noite eleitoral: falava Rio, não sabendo que Moedas ganhara em Lisboa, e em ecrãs já corriam rodapés com a vitória e som e imagem dos apoiantes de Moedas. Melhor que isto só no cinema, mas não é em directo.Momento mais hilariante da noite eleitoral: o assistente de realização da RTP entra em campo enquanto J. Rodrigues dos Santos dizia coisas e, ao perceber, sai a correr como se houvesse incêndio no estúdio. Mais valia ter feito de Emplastro.Ele pode ser rico, mas brilhante não é, nem a dias. O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, disse o que só um político PS sem vida fora dos gabinetes malsãos poderia dizer: que isso da Covid-19 foi espectacular para o País. Um escarro.Antigamente, os loucos falavam sozinhos pelas ruas das aldeias e cidades. Agora fazem vídeos e espalham-nos urbi et orbi pela Internet. Depois do juiz, apareceu agora o professor de Vila do Conde. Fazem falta mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde.A abstenção foi de 46,3%. Na TV generalista, a «abstenção» dos espectadores — os que não quiseram ver as emissões da RTP1, SIC e TVI ao começo da noite eleitoral — foi cerca de 44,4% nas primeiras horas. Se os políticos devem reflectir sobre a abstenção (é a treta que nos prometem a cada eleição), também os generalistas poderiam pensar porque há tanta gente que não os quer ver.O Expresso deve estar de luto carregado. Nem com a «ajuda» duma «agência de comunicação» resultou a promoção pornográfica que fez de Medina durante anos, como se ele fosse o novo Marquês de Pombal. Infelizmente para o jornalismo, o Expresso não aprenderá a lição, porque esta é a sua verdadeira natureza. Só há uma questão: quem será a próxima figura PS que o Expresso promoverá?