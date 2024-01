A notícia de Costa suspeito do crime de prevaricação — o segundo primeiro-ministro em democracia suspeito de crime — atrapalhou a ‘narrativa’ criada pela central de propaganda para o congresso do PS. CNN, SIC e RTP3 abafaram a notícia chocante.











E pensar que antes da cultura de massas, há século e meio apenas, ninguém ligava peva à passagem do ano!









Ver comentários