O ministro e dirigente do PS Pedro Nuno Santos é o mais perigoso activo tóxico da democracia portuguesa. Está ali um Sócrates em potência, com todos os males que isso traz para a democracia, as liberdades, os media, o PS e o país. Não tem projecto político, não tem estratégia, não acerta nas acções (caos na TAP, comboios), tem apenas um projecto pessoal, baseado em si, só para si: o ‘pedro-nunismo’ é um ‘pedro-onanismo’.









