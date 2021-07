Os Jogos Olímpicos perdem muita da graça por não terem público. Neste mundo patético da política da pandemia, a TV mostra gente na rua a ver o fogo de artifício num estádio morto, e estádios vazios mas as ruas de Tóquio cobertas de gente.





Otelo Saraiva de Carvalho (1936-2021) foi um bom planeador militar do golpe de Estado que derrubou o fascismo. Logo depois, como político, foi um desastre, até cair no Inferno da luta armada clandestina e assassina para derrubar a democracia.