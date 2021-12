A maioria dos media, se o PS está no poder, não dá ‘estado de graça’ à oposição, só ao PS no governo, na oposição, congressos ou câmaras. Repetiu-se agora esse modelo de sempre com Rio e seu PSD. Depois admirem-se que ele abomine os media.A CNNP perdeu alguma audiência que atraíra nas primeiras semanas.