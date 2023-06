A sondagem da Intercampus no CM de ontem espelhou o desgaste do PS de Costa, pela primeira vez em segundo lugar numa sondagem, e uma brutal mudança da opinião pública sobre o governo. Costa teve nota negativa como chefe do executivo e como líder do PS. Vivendo o governo a sua ‘Temporada do Galamba’, estes dados pouco surpreendem.









