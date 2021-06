O vídeo viral dos 33 passes e golo no jogo com a Hungria? Fantástico: eis uma equipa a ser equipa, entrosada. Os passes acabaram bem, mas nem sempre é assim.Aliás, o que parece faltar à Selecção Nacional é a criatividade, como referia ontem Paulo Fonte no CM. Eu diria: a criatividade individual que faz golo, a de Eder em 2016 — uns segundos que deram a vitória à Selecção e ao país —...