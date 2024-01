Figurão do Ano: o Vítor Escária, chefe de gabinete de Costa, que já chegara a S. Bento sob suspeita e foi apanhado pelo MP com 75.800€ escondidos em livros e caixa de vinho no seu gabinete na sede do Governo. Fica para a História de Portugal.



















Figurão Sempre na Desportiva: Costa, o primeiro-ministro que convidava gente suspeita para o governo, que lá mantinha gente suspeita e que nunca sabia de nada.









