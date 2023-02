Costa esteve em cada dia de 2022 mais de 14 minutos nos noticiários dos quatro canais generalistas (RTP1, RTP2, SIC e TVI) e Marcelo mais de 13 minutos. No final do ano um apareceu 87 horas e o outro 81. Segundo MediaMonitor, todos os dez mais da lista dos protagonistas da informação são políticos. Os líderes do PSD em 2022, Rio e Montenegro, somaram 43 horas, menos de metade do líder do PS e primeiro-ministro.









