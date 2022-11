Dum lado, um António Costa violento, nervoso, chocarreiro, sem factos; do outro, na entrevista à CNNP, um Carlos Costa calmo, esclarecedor, correcto, factual.



O primeiro-ministro age de modo a evitar referir-se agora aos factos relatados pelo ex-governador do banco central. Indo para tribunal atira para as calendas o confronto com os factos.









