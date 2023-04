"A nossa agenda não é das polémicas mediáticas", diz o chefe do governo que origina quase todas as polémicas mediáticas do país, diz o chefe do governo que organizou este evento para o pôr na agenda mediática boazinha, a da propaganda.















E com que êxito agendou a agenda dos eventos da agenda! O evento bombou o dia todo na SIC, CNN e em especial na RTP3, o canal mais da agenda dos agendadores da agenda mediática.









