Je suis Alzheimer

No início de cada semestre, aviso os meus alunos: “Não se zanguem se não me lembrar dos vossos nomes; o único nome que nunca esqueço é o do Dr. Alzheimer.” São poucos os humanos que mantêm a memória intacta até idades avançadas. A maioria, em que me incluo, vai deixando de sentir a voz dos egrégios avós, ficando apenas as brumas da memória. Estou, por isso, sinceramente solidário com Ricardo Salgado. Ele já não vai tendo noção das coisas lá do BES e BESI e tal. Mas, sendo humilhante que tivesse de dizer ao juiz, como tantos larápios populares, “não me lembro, não me lembro!”, haverá médicos, sábios pela certa, corroborando o que já disseram os advogados do DDT: que ele tem “lapsos de memória”, lapsos impedindo-o de responder ao que o juiz quiser saber.É muito comum, é de lei acontecer esta Síndrome de Alzheimer aos poderosos. Rui Zink lembrou no CM, com muita oportunidade, o caso de Vincent Gigante, padrinho da máfia americana, que invocou demência e, coitado, teve de andar na rua em pijama e chinelos, falando sozinho, para escapar à prisão. Queira Deus que o nosso DDT não chegue a tal! A Boca do Inferno é tão perigosa! E os pijamas de seda estão tão caros!