Grau zero do telejornalismo o nosso presidente é melhor qu’ó deles": diz a jornalista TVI que, sem encontro com Bolsonaro, Marcelo "ganhou com a troca" ao ter "a quem dar beijos e abraços" e deu "a maior chapada de luva branca" a Bolsonaro.































A opinião hegemónica do telejornalismo sobre a anulação do encontro com Bolsonaro ignorou radicalmente o desastre protocolar e as possíveis consequências para as relações Portugal-Brasil.









