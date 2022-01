Inês F. Leite não achou melhor do que jogar às cartas quando as televisões a filmavam em reunião do Conselho Superior de Magistratura. Simularia votos? Um voto no Rei de Espadas é para Carlos Alexandre…. Um voto na Rainha da Copas é para Ivo Rosa…O juiz decidiu: Azeredo não teve "entendimento" para perceber assunto da sua alçada na Defesa.