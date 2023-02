O homem da publicidade de ‘telepromoção’ da Medicare nos programas matinais é mágico como Rihanna no céu do Super Bowl: consegue estar no mesmo minuto e com interlocutores diferentes na SIC e na TVI! Com Medicare, a TV é a ‘baixa mágica’!



O comentador Rui Santos protestou contra o ataque brutal que lhe moveu Sérgio Conceição.









Ver comentários