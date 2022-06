A culpa da pandemia? Nossa, dos cidadãos e famílias. Agora no Verão a culpa será nossa, se comermos bacalhau à Brás e se não pouparmos água. A culpa é sempre dos cidadãos e famílias para não ser deles: do governo e incompetentes do Estado.































Se houver doentes a mais nos hospitais em Agosto, a culpa é nossa, não é deles.









