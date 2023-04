A comentadora Susana Peralta chamou “bandalheira” à acção do governo na TAP; a jornalista Joana Petiz, do DN, comentou a “falta de vergonha e o espírito de impunidade” instalados no governo, não havendo “génios da comunicação capazes de dar volta a tamanho deboche”. Tais comentários, anteriores à nova avalanche de informações tenebrosas do caso TAP nestes dias, resultam da realidade da governação que lhes dá origem, mas não só.









Ver comentários