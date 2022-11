Nem sempre se deve dar importância excessiva a palavras mal ditas. O presidente da República disse para esquecermos as violações dos direitos humanos no Catar logo depois e logo antes de ter dito que essa realidade é criticável. A questão é que, além de ter dito “mas esqueçamos isso”, na ânsia de falar, o presidente não mediu as palavras, que é algo que se exige a um chefe de Estado: que use o poder da palavra de modo a que a palavra valha, seja ouvida, seja entendida, seja valorizada — e seja respeitada.









