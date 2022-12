Marcelo, populista? Autores consideram o populismo uma “ideologia de baixa densidade”, fluido e praticada tanto à “esquerda” como à “direita”. Regem-no três conceitos nucleares — a meu ver todos discursivos: glorificação do povo, desdém pelas elites e substituição do pluralismo baseado no indivíduo por uma “vontade geral” difusa de que o populista seria intérprete.









Ver comentários