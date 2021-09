As cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio estiveram ao mais alto nível de sempre em organização e dignidade. A TV generalista é que podia ter evitado a partidarização excessiva (Sampaio não foi um presidente do PS) e a avalanche de comentários ranhosos.É nossa sina que a TV se assuma mais como rádio do que TV mesmo que as imagens sejam eloquentes e tornem desnecessárias as palavras.