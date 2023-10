Os próprios terroristas do Hamas filmaram-se em acção no sul de Israel, raptando e matando centenas de civis, mulheres e crianças. É a barbaridade normal dos terroristas, já vistas nas execuções pelos adeptos ‘Estado Islâmico’. Sem perdão.











O catalão Roberto Martinez revela-se um respeitador adequado do público a que se dirige como seleccionador em Portugal.









