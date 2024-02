Foi giro ver os líderes do BE, PCP e Livre em manifestações contra a política de habitação do governo que apoiaram durante anos. No Porto até houve anti-semitas refrescando o nazismo pela ‘esquerda’: estão contra casas construídas por judeus.











Doze anos depois de manifes em que gritaram palavras-de-ordem como vulgares cidadãos ou em que estiveram à beira de se portar como vulgares arruaceiros, os polícias fazem agora uma impecável campanha contra a injustiça salarial do governo.









