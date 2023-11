A CMTV passou a TVI generalista em audiência no sábado, o que resultou do acompanhamento profissional do canal CM do caso da grávida desaparecida, mas também do empobrecimento da programação dos generalistas, pobrezinha, banal e repetitiva.















Na CNN Tuga os bons comentadores diminuem-se com colegas de ecrã que são de fugir com o zapping para longe do número 7: o tal Agostinho, Azeredo Lopes, Seixas da Costa… A direcção do canal andará nos saldos?









