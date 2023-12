A CNN Portugal tem como comentador o "consultor de marketing político do PS" Luís Paixão Martins, que antes "esteve ao lado de António Costa nas últimas eleições na definição da estratégia da campanha", recordava a Visão (09.03). Logo em Março "começou a auxiliar na comunicação do partido do Governo", reforçando o seu "núcleo duro".









