Recusando participar na missão do Mondego, 13 sargentos e marinheiros sabiam que incorriam em desobediência. Fizeram-no, digamos assim, com as regras da desobediência da Armada: formando no cais e explicando razões. O chefe da Armada, almirante Gouveia Melo, tinha de condenar o acto, pois também isso faz parte das regras.









