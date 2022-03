O governo mais poderoso de sempre

A boa notícia do governo é a da paridade entre ministros e ministras. É bom que esta prática se vá tornando habitual. Quanto à formação do governo, que tanto entusiasma jornalistas desde que seja do PS, é preocupante que António Costa tenha trazido o núcleo duro do partido para governar o país. Chamou-lhe ‘task force’, expressão em inglês para se referir ao estado-maior do PS: Mariana Vieira da Silva, Marta Temido, Ana Catarina Mendes Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, sendo os primeiros cinco apontados frequentemente como putativos sucessores de Costa na liderança do PS.