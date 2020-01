Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As emissões televisivas de jogos de futebol sem imagens do jogo são, à partida, um paradoxo. O desporto é uma das principais actividades humanas em que o corpo em acção é tudo e a palavra nada é. Até os árbitros, que não jogam, codificam as decisões em gestos e apitos. A expressão verbal dos jogadores pode motivar castigo. Da entrada em campo ao passe, do golo à celebração, tudo é... < br />