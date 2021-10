‘The Voice Portugal’, de regresso à RTP1, concorreu taco-a-taco com os realities da SIC e da TVI, chegando a ultrapassá-los. O melodrama — drama com música e vice-versa — beneficia de um país onde a cultura musical tem dado passos de gigante.O programa é um produto do capitalismo cultural, saído da mente de um dos grandes génios da TV mundial, o holandês John de Mol.