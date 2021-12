O que é preciso é meter medo ao pessoal, para ele ficar em casa a ver as nossas notícias aterrorizadoras. A SIC transformou os 46,9% da variante Ómicron em Portugal nuns quase 60%! Para meter medo, até visualmente lança o rigor às ortigas!Em vez de divulgar a cacha do ‘Página Um’ de que a Covid em crianças resultou em "zero mortes, 0,5% hospitalizações e 0,03% internamentos" em UCI no país, a CNN Tuga preferiu atacar o novo jornal online por ele não meter medo e dizer a verdade.