O secretário de Estado da Modernização Administrativa, em entrevista televisiva, destacou como novidade do novo cartão de cidadão o seu novo "design atraente". Era mesmo o que precisávamos no cartão. No governo o ‘look’ é sempre prioridade.



A 7.ª aparição da Senhora de Fátima depois das seis de 1917 aconteceu num sapato de 400 euros de Cristina Ferreira.









