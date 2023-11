Marcelo falou com manifestantes como meio in extremis de ultrapassar a celeuma sobre o que disse ao representante da Palestina em Portugal. Em género conversa de café, permitiu confundir os terroristas do Hamas com a Autoridade Palestina.















Armando Seixas Ferreira e Nuno Tavares assinaram uma reportagem interessante sobre os bastidores e a recuperação permanente a que está sujeito o Palácio Nacional de Queluz, quer no interior, quer no seu jardim (‘Linha da Frente’, RTP).









