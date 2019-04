Deitado, o menino parece dormir. É a sua normalidade, a normalidade das pessoas e do rio, da pobreza.

As fotografias premiadas da World Press Photo são exemplares no papel de mostração da realidade que a imagem fotográfica assumiu na sociedade da comunicação. Este ano a colheita premiada é brilhante.São trabalhos jornalísticos, o que quer dizer que, para alcançarem a excelência, as imagens ...