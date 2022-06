Os canais pareciam combinados nas manchetes do Jubileu: a Rainha faltou à missa!, a Rainha faltou aos cavalos!, como se fosse importante, como se não estivesse previsto, como se esperassem que alguém de 96 anos andasse quatro dias no forró.































A gravitas dum líder grande e incontestado permite uma cena de comédia como a gravada pela Rainha Isabel II tomando chá com a personagem do urso Paddington.









