Já são muitas as imagens falsas na TVI a ilustrar a guerra na Ucrânia ou a trocar caras. A RTP também teve agora imagens fake. No ambiente digital, a falta de rigor nas redacções facilita estes erros, que descredibilizam o seu jornalismo.



































As imagens da retirada da espada de D. Dinis do seu túmulo, embora permitidas por um departamento do Estado (DGPC) a apenas dois media, assinalam um grande momento: a espada acrescenta a iconografia da identidade nacional.









