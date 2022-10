Mistura de emoções: na vox populi pelas ruas e cafés percebeu-se que os cidadãos gostaram de poder receber 125 euros do governo, mas ao mesmo tempo refilaram com o valor, com o IBAN ou o MB pois no fundo sentiram humilhação: é uma esmola.



































A retirada à força do ex-presidente chinês do congresso do PCC, em directo, mostra a face negra da ditadura de Xi Jinping.









