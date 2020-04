Os excessos dos nossos queridos líderes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A comunicação pública do presidente da República e do primeiro-ministro em tempo de coronacrisis tem sido motivada, em primeiro lugar, pelo desejo e pelo interesse político em aparecer o máximo possível. Mesmo em crise, não era preciso tanto. Costa, em especial, está em todos os media a toda a hora: em programas de entretenimento, noticiários, conferências de imprensa, intervalos do conselho de ministros, visitas, reuniõ...