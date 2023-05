Grão a grão, muda a televisão. Um programa do cabo (‘Duelo Final’, CMTV) foi o mais visto sábado, mais que nos generalistas os noticiários, as pimbalhadas e jornalistas e comentadores palrando sem fim detalhes "bué simbólicos" da coroação.



































E o ‘Público’ publicou livros de história do design, por José Bártolo, com ’n’ plágios doutras obras.









