O governo não quer pagar despesa da vinda do Papa a Lisboa porque é uma imagem que o governo não quer. É normal, é liderado por jacobinos e maçons. Por isso, não quer pagar a missa do Papa mas continuar a pagar as missas do Paddy em Lisboa.







Lá vai uma, lá vão duas, esquadras móveis a voar. Avariou no Porto a da vernissage para as televisões, ao fim de quatro horas;









Ver comentários