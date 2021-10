Há demasiados prémios de ecrã neste pequeno país. Difícil é não receber um. A SIC faz Globos de Ouro em que condescende ameaçar dar um prémio ou outro a quem não é do universo SIC, para tornar mais credíveis os prémios dados aos da casa.A SIC pôr Cristina Ferreira na lista para «Personalidade do Ano na Área do Entretenimento» enquanto lhe exige indemnização de milhões é mesmo gozar connosco, a fingir ao independente.