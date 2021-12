Quem ouvisse na sexta-feira o resumo da acusação pública e logo depois a declaração do ministro Cabrita pensaria: o motorista do Cabrita tem de se demitir! É ele o único culpado para o Ministério Público e para Cabrita! “Eu sou o passageiro”, disse o ministro, passageiro e mái-nada! E o trabalhador Nuno Santos, morto no acidente?