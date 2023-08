Aqui Pimba! O programa «Aqui Portugal» é um mostruário e um «monstruário» da música pimba nacional, 100% em playback. É tão bom que a RTP1 fez 30 horas de programas com «o melhor» do pimba no programa. E ainda fez repetições das repetições.























Pavlo Sadhoka, da Associação dos Ucranianos em Portugal, deve ter ficado contente com mais esta maravilha nos rodapés da TVI: ganhou o nome de Sandokan, grande herói da literatura popular do século XIX.









Ver comentários