Podridão do regime em directo

A violência no quotidiano é expectável, inesperada é a passividade policial. É difícil opinião definitiva só com as imagens do telemóvel, mas parece que foi a passividade dos GNR que possibilitou o atropelamento e a continuação do distúrbio.650 voos anulados. Aeroporto paralisado. Turismo afectado. Negócios afectados. Grevistas avisaram 15 dias antes. Ninguém os contactou para negociar. Pedro N. Santos, o ministro fanfarrão, o que ameaça tudo e todos, escondeu-se num buraco.Velocidade excessiva de ministros. Cabrita não se lembra. Matos Fernandes não se lembra. Costa recusa responder às perguntas. Ameaçam vidas. Abusam da lei. O país é deles, fazem o que querem, mas só se aborrecem com as perguntas e notícias.O ministro mimado e toleirão enfrentou o entrevistador-comentador mimado e toleirão. Resultado: queixaram-se os dois um do outro, ao vivo e em directo. O ministro ganhou a farronca, porque M.S. Tavares confunde entrevista com comentário.Depois de décadas a comentar de acordo com os interesses do seu poderoso escritório de advocacia, José Miguel Júdice parece estar agora independente ao ponto de assustar a SIC PS. Mas, como não explicou a mudança, eu continuo a desconfiar.Branson, milionário fofinho, foi ao espaço. Foi? Não. Em termos técnicos o avião ficou abaixo da altitude considerada espacial. Mas finge-se. O que os media fizeram foi a mais fofinha publicidade gratuita à empresa de aviação de Branson.