Ministra da Agricultura, 2020: a pandemia traz "consequências positivas" para Portugal. Marcelo, 2022: "Somos beneficiários líquidos" do horror na Ucrânia. Portugueses: os "melhores dos melhores do mundo" com os piores dos piores políticos. A RTP 3 está um susto: além de mortiça, está morta na independência perdida: a gente liga para a RTP 3 e só vê propaganda do governo, um excesso excessivo de governo, ministros, secretários, ‘eventos’, sem razoabilidade.









Ver comentários