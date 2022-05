"Observadores" ocidentais inventaram uma fantasia futurista: na parada do 9 de Maio saberíamos as intenções globais do vitorioso ditador Putin. Afinal, ouvimos um discurso de derrota, tentando encontrar uma saída para o desastre na Ucrânia.



































Há imagens que não vemos. Três: as operações militares do terreno, imagens de confronto directo entre infantaria ucraniana e russa.