A suspensão da conta de André Ventura no Twitter durante dois dias, sem explicação para a desactivação nem para a reactivação, é um elemento inquietante do estado das liberdades de expressão e de imprensa no Ocidente. O Twitter é uma empresa privada americana, cotada em bolsa, que não está estabelecida em Portugal, mas cujo uso está aberto a qualquer português para daí ela retirar benefício.