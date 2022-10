Quem muito fala a si dana

Marcelo foi vítima da sua própria voracidade comunicacional. Comenta de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Comenta à porta do Coliseu, na rua, nos jardins, na escadaria da Gulbenkian, comenta em Portugal e no estrangeiro, comenta no adro e na praia, no palácio e na feira, no café e no congresso, comenta futebol e o tempo, comenta vivos e mortos, acidentes e festivais — e comenta há 50 anos, desde que entrou para o ‘Expresso’, onde permanece hoje, por via de corneta alheia, o principal alimentador e protagonista do diz-que-disse político nacional.









Ver comentários