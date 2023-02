Uma das empresas com mais publicidade gratuita no País é a DECO, que é uma empresa, maioritariamente estrangeira, e de sucesso: segundo a Marktest, publica a revista mais lida, a ‘Proteste’, cuja tiragem não consta nas estatísticas da associação do sector, a APTC, o que é bizarro por parte de uma empresa que tem como núcleo da sua actividade a ‘defesa do consumidor’ e, esperar-se-ia, a defesa da transparência informativa.









