Ronaldo, entrevistado com todo o tempo do mundo por um grande admirador, Piers Morgan, teve uma prestação ao mais alto nível.



As críticas apressadas que li e ouvi estiveram totalmente desajustadas ao que pudemos ver na RTP1: um jogador de futebol com um discurso muito racional e ao mesmo tempo muito humano - e muito verdadeiro: o espectador pôde sentir que ele disse a verdade.









