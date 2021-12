Rui Rio disse estar "picado" para vencer as legislativas. Depois desta terceira dose de vitórias em eleições internas no PSD, certamente estará. Mas as legislativas são eleições ‘externas’ e ter o apoio do adversário PS não dá imunidade.Rio desdenha das sondagens há décadas. Mas da que saiu dois dias antes da eleição no PSD já gostou.