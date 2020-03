Rumores: só se houver vazio do Estado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O rumor é "o mais velho media do mundo". A frase, atribuída ao escritor francês Jean-François Revel, é o título do livro de referência sobre o tema, por Jean-Noël Kapferer (1987). Anterior a qualquer media, o rumor dispensa intermediação para se espalhar. Basta o passa-palavra.A dificuldade de comunicações no século XVII levava os incipientes jornais portugueses a publicar informações ...